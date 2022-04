Train touristique Le Veyn’art 2022 – Voyage le long de la Drôme Veynes Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Veynes

Train touristique Le Veyn’art 2022 – Voyage le long de la Drôme Veynes, 28 juillet 2022, Veynes. Train touristique Le Veyn’art 2022 – Voyage le long de la Drôme Veynes

2022-07-28 – 2022-07-28

Veynes Hautes-Alpes De Veynes à Crest, montez à bord d’un train unique en France dans une ambiance conviviale. Vous allez découvrir de splendides paysages et les trésors de nos régions en vous divertissant.



Réservation : office de tourisme Source du Buëch veynart.culture@ccbd.fr Veynes

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Veynes Autres Lieu Veynes Adresse Ville Veynes lieuville Veynes Departement Hautes-Alpes

Veynes Veynes Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veynes/

Train touristique Le Veyn’art 2022 – Voyage le long de la Drôme Veynes 2022-07-28 was last modified: by Train touristique Le Veyn’art 2022 – Voyage le long de la Drôme Veynes Veynes 28 juillet 2022 Hautes-Alpes Veynes

Veynes Hautes-Alpes