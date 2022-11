Train touristique du Cotentin Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Train touristique du Cotentin Port-Bail-sur-Mer, 18 décembre 2022, Port-Bail-sur-Mer. Train touristique du Cotentin

26 Rue Robert Asselin Avenue de la république Port-Bail-sur-Mer Manche Avenue de la république 26 Rue Robert Asselin

2022-12-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-18 18:00:00 18:00:00

Avenue de la république 26 Rue Robert Asselin

Port-Bail-sur-Mer

Manche Port-Bail-sur-Mer A l’approche des fêtes de fin d’année, le Père Noël nous fait le privilège de délaisser son traineau le temps d’un week-end et embarque à bord du Train Touristique du Cotentin ! Petits et grands, profitez d’une virée en Côte des Isles pour vivre un moment magique : le train partira en gare de Port-Bail, en compagnie du Père Noël, pour vous mener jusqu’au cinéma de Carteret, où seront diffusés trois dessins animés ! Samedi 17 décembre : PATTIE ET LA COLERE DE POSÉIDON.

Dimanche 18 décembre : LE ROYAUME DES ÉTOILES.

