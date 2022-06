Train touristique à vapeur : Circuit Limoges – Brignac : en randonnée vers le moulin du Got Eymoutiers Eymoutiers Catégories d’évènement: 87100

Eymoutiers

Train touristique à vapeur : Circuit Limoges – Brignac : en randonnée vers le moulin du Got Eymoutiers, 19 juin 2022, Eymoutiers. Train touristique à vapeur : Circuit Limoges – Brignac : en randonnée vers le moulin du Got 9 Rue Martin Freminet Eymoutiers

2022-06-19 – 2022-06-19

9 Rue Martin Freminet Eymoutiers 87100 Eymoutiers Rdv en gare de Limoges-Bénédictins. Tarifs : 15€/pers, 9€/6-12 ans, gratuit/- de 6 ans (assis sur les genoux des parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction de 1€/billet). Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com. Parcours atypique pour les amoureux du train, de la randonnée pédestre et du patrimoine local……..vous partez de Limoges-Bénédictins en train historique tracté par une machine à vapeur pour descendre à Brignac, petite localité située en bord de Vienne. De là vous vous rendrez à pied au moulin du Gôt par un sentier balisé, 2km très facile….mais être équipé de chaussures fermées. Le moulin du Gôt est un musée vivant de l’impression du papier que vous pourrez visiter, durée de la visite guidée payante une bonne heure…(voir tarifs sur son site) où vous pourrez vous restaurer de votre pique-nique. Ensuite vous pourrez reprendre votre chemin vers la gare de St Léonard, environ 3 Km de marche façile mais de profil valloné, pour être à l’heure du départ du train historique, afin de rentrer sur Limoges. Rdv en gare de Limoges-Bénédictins. Tarifs : 15€/pers, 9€/6-12 ans, gratuit/- de 6 ans (assis sur les genoux des parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction de 1€/billet). Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com. 9 Rue Martin Freminet Eymoutiers

dernière mise à jour : 2022-05-31 par OT d’ Eymoutiers

Détails Catégories d’évènement: 87100, Eymoutiers Autres Lieu Eymoutiers Adresse 9 Rue Martin Freminet Ville Eymoutiers lieuville 9 Rue Martin Freminet Eymoutiers

Eymoutiers Eymoutiers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymoutiers/

Train touristique à vapeur : Circuit Limoges – Brignac : en randonnée vers le moulin du Got Eymoutiers 2022-06-19 was last modified: by Train touristique à vapeur : Circuit Limoges – Brignac : en randonnée vers le moulin du Got Eymoutiers Eymoutiers 19 juin 2022

Eymoutiers