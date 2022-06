Train touristique à vapeur : Circuit d’Eymoutiers à Bugeat

2022-06-19 14:20:00 14:20:00 – 2022-06-19 16:40:00 16:40:00 Rdv en gare d’Eymoutiers. Tarifs : 16€/pers, 9€/6-12 ans, gratuit/-6 ans (assis sur les genoux des parents). Rens/ Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com D’une durée de 2 heures et 20 mn aller et retour, ce voyage se déroule au départ de la gare SNCF d‘Eymoutiers à destination de Bugeat. Le train historique et touristique qui emprunte la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel vous permettra de découvrir le plateau de Millevaches, célèbre plateau du Limousin, point culminant de la région . À Bugeat, vous assisterez à la manœuvre des machines à vapeur. Tout au long du voyage, vous bénéficierez de commentaires sur la ligne. Innovation cette année, pour la remise en service de notre emblématique locomotive à vapeur 141 TD 740, ce train sera assuré en double traction avec une autre locomotive à vapeur la 140-C-38,celle de la 7ème Compagnie, mais seulement le 20 juin et le 14 juillet. C’est donc un spectacle unique auquel vous pourrez assister ! Le 21 Août, le train fera un arrêt à la Celle, à l’aller 14h51, au retour 16h10, ce qui peut vous permettre de visiter dans cette gare une exposition consacrée à la ligne Limoges-Ussel. Rdv en gare d’Eymoutiers. Tarifs : 16€/pers, 9€/6-12 ans, gratuit/-6 ans (assis sur les genoux des parents). Rens/ Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com dernière mise à jour : 2022-02-08 par

