Train touristique à vapeur : Circuit de la Haute Vallée de la Vienne

2022-06-19 – 2022-06-19

Rdv en gare de Limoges-Bénédictins. Tarifs : 30€/pers,13€/6-12 ans, gratuit/- de 6 ans (assis sur les genoux des parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction de 1€/billet). Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou www.trainvapeur.com.

Voyage d’une journée (aller-retour) au départ de la gare SNCF de Limoges-Bénédictins et à destination d’Eymoutiers. Le train touristique et historique emprunte la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel qui fut construite de 1876 à 1883 par la Compagnie des Chemins de Fer de l’Etat et exploitée à partir de 1884 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO). Après avoir quitté la voie Paris-Toulouse, vous pourrez découvrir jusqu’à Châteauneuf-Bujaleuf la Haute Vallée de la Vienne. Les rails y longent la rivière dont les nombreux barrages révèlent l’activité économique de la fin du 19ème siècle.

Après un court arrêt technique, vous découvrirez les Gorges de la Vienne où les ponts et les tunnels s’enchainent. Durant le voyage, vous bénéficierez d’une animation musicale (sous réserve) et de commentaires sur la ligne. Étape à Eymoutiers : – Déjeuner dans un des restaurants de la ville (réservation vivement conseillée) ou pique-nique sur les bords de Vienne (parc du Pré Lanaud) – Visite de la ville : soit visite guidée de la ville labellisée « Petite Cité de Caractère » par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire (durée 1h15 – départ à 14h, place de la Gare – nombre de places limité, réservation durant le voyage au bar, boutique du train ; soit visite libre avec un plan de visite (disponible à l’Office de Tourisme, à Eymoutiers) – Chasse au trésor Terra Aventura avec GPS rando ou smartphone (2 parcours) – Randonnée pédestre « Le Tour d’Eymoutiers » – 8km – durée : environ 2h15 (topo à disposition dans la voiture-bar ou à l’Office de Tourisme) – départ : parking de la piscine/gendarmerie, à 300m à droite en sortant de la gare – Visite du Musée des minéraux et de l’Espace Paul Rebeyrolle.

