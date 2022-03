Train To GirlsTown A la bière comme à la bière – Le Drunken Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Train To GirlsTown

A la bière comme à la bière – Le Drunken, le samedi 12 mars à 19:30

Entrée Libre

Héléa sera de retour au Drunken pour une selection 100% Vinyl. Au programme : Ska, Rocksteady, Early Reggae et Soul. A la bière comme à la bière – Le Drunken 19 rue girard 93100 montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2022-03-12T19:30:00 2022-03-12T00:30:00

