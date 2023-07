Voyagez à bord du « Train du Patrimoine » ! Train Thur Doller Alsace Cernay, 17 septembre 2023, Cernay.

Voyagez à bord du « Train du Patrimoine » ! Dimanche 17 septembre, 10h30, 13h30, 15h00 Train Thur Doller Alsace Le voyage est proposé à tarif réduit de 10€ et 8€. La vente pour les titulaires de bon de réduction, chèques vacances se fait sur place. Les paiements par carte bancaire sont acceptés, les billets gratuits ou offerts aussi.

Montez à bord du Train du Patrimoine qui partira à 10h30 ainsi qu’à 15h de Cernay Saint André et 13h30 de Sentheim.

Lors de votre voyage, vous pourrez découvrir grâce à des visites guidées gratuites le matériel en exposition extérieure à Burnhaupt, qui aura lieu à 11h00 et à 15h30 mais aussi les bâtiments voyageurs Alsace-Lorraine au passage du train.

L’inscription se fait en ligne sur notre site internet et au guichet, merci de vous présenter 30 min avant le départ du train.

Le train Thur Doller Alsace met en valeur le patrimoine vivant durant l'exploitation ou la restauration des matériels, dont certains sont classés monuments historiques. En 2023, les bâtiments voyageurs des gares d'Aspach et de Burnhaupt ont 100 ans, une visite guidée fera découvrir leur histoire.

La journée du patrimoine révèle les trésors préservés par l’association. Les monstres sacrés du rail, comme la 141-100 des chemins de fer de l’État en cours de grande révision générale, impressionnent les visiteurs. Ils peuvent, ce jour-là, voyager dans des voitures d’express sorties pour l’occasion et admirer des matériels roulants en exposition dans la gare de Burnhaupt. Celle-ci, d’origine un modèle A des chemins de fer de l’Est, a été détruite par les combats de 1914. Sa sœur d’Aspach a subi le même sort. Après le conflit, les bâtiments ont été reconstruits, il y a 100 ans, dans un style inspiré des fermes à colombages du Sundgau. Ce modèle standardisé des Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine connaît, cependant, des adaptations diverses.

Venez admirer ce chemin de fer circulant avec une locomotive à vapeur et des voitures à plateformes ouvertes (1892, 1904, 1924, 1950) sur une ancienne ligne de la compagnie de l’Est, construite en 1869, puis Elsass-Lohringen, puis Alsace-Lorraine, enfin SNCF. La ligne, les installations fixes et les gares (dont Sentheim avec espace d’expositions artistiques) sont conservées dans leur style très régional Alsace Lorraine. L’exploitation touristique du chemin de fer est en œuvre depuis 1976.

La locomotive Henschel de type Mallet 020+020T et la locomotive 030T « La Meuse » sont classées au titre des Monuments historiques, ainsi que les voitures en bois du train de Palavas et les voitures métallisées Sud-Est d’origine PLM. Actuellement, quatre matériels roulants sont en cours de classement.

L’association TTDA est soutenue par la DRAC. Elle a fait l’objet d’une convention triannuelle de subvention pour la restauration de ses matériels classés. Cernay-Saint-André : accès par RN 66 – Parking à l’arrivée en gare de Sentheim, toilettes (WC)/ toilettes pour personnes handicapées. Buvette, restauration le midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

