2022-10-01 10:00:00 – 2022-10-02 17:00:00

Haut-Rhin Sentheim EUR Retrouvez le Train Thur Doller Alsace pour cette édition spéciale dans le cadre d’Octobre Rose pour soutenir la recherche et sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Des ateliers gratuits seront proposés sur la place de la gare de Sentheim et un tour en autorail le dimanche 2 octobre. Un week-end sous le signe du bien-être avec de nombreux ateliers gratuits destinés à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Animations pour enfants.

Pour plus d’infos: https://www.train-doller.org/ +33 6 04 46 48 60 Sentheim

