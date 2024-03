Train : Le Champagne Express Gare de Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais, samedi 15 juin 2024.

Train : Le Champagne Express Voyage à Reims à bord d’un train des années 50-60 Samedi 15 juin, 06h30 Gare de Fleury-les-Aubrais réservation obligatoire

Le Champagne Express – Nouvelle destination : REIMS

Prenez place à bord de notre rame historique des années 50-60 et revivez l’ambiance des trains d’antan. Laissez-vous transporter vers la Cité des Rois tracté par la locomotive diesel A1A-A1A 68540 de 1965 !

Notre train partira de la gare des Aubrais vers 6h45* et desservira les gares de Toury (7h11*), Etampes (7h36*), Brétigny (7h56*) et Juvisy (8h12*) puis direction Reims (10h40*).

Vous aurez le choix de visiter la ville selon vos envies et à votre rythme, ou vous pourrez bénéficier d’un programme élaboré spécialement pour vous et qui saura ravir vos yeux ainsi que vos papilles.

Au programme et en option :

Vous visiterez la Cathédrale Notre-Dame de Reims, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet édifice religieux de style gothique est le monument qui dispose du plus grand nombre de statues au monde ! Il vous surprendra par son architecture et son histoire, car c’est en ce lieu qu’ont été couronnés la quasi-totalité des rois de France depuis le sacre de Louis le Pieux (Louis Ier) en l’an 816.

La journée se poursuivra avec un déjeuner servi au sein de l’établissement Les 3 Brasseurs. Cette micro-brasserie propose une cuisine traditionnelle dans un cadre unique avec des bières brassées sur place.

L’après-midi, un autocar vous transportera jusqu’au Domaine Vranken Pommery. Un guide vous fera visiter les caves de ce monument de style élisabéthain façonné par Madame Pommery au XIXème siècle. Une dégustation vous sera proposée au cœur des crayères gallo-romaine.

Lors du trajet retour, vous aurez l’opportunité de poursuivre cette journée à bord de notre voiture club dans laquelle vous pourrez profiter d’un dîner préparé par notre traiteur. Attention, le nombre de places est limité. Des paniers repas vous seront également proposés pour un dîner dans votre compartiment.

De retour en gare de Reims (départ à 17h30*), notre train reprendra la direction des Aubrais (arrivée prévue à 21h20*) et desservira Juvisy (19h57*), Brétigny (20h10*), Etampes (20h30*) et Toury (20h54*).

* horaires prévisionnels – Merci de vous présenter en gare 30 minutes avant l’heure de départ indiquée.

Gare de Fleury-les-Aubrais Rue Lamartine, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

