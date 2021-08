Barneville-Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret, Manche Train journée à Port-Bail Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Barneville-Carteret Manche Barneville-Carteret Un voyage dans le temps. De Carteret à Portbail, 10 km, le long de la Côte des Isles, face aux Iles anglo-normandes de Jersey, Guernesey, Sercq, Aurigny, le Train Touristique du Cotentin vous mènera flâner dans une rame de 1950. Dans un paysage de landes sauvages, de dunes ou de bocage, le long de stations balnéaires réputées.

