Parcours en train à vapeur avec visite du dépôt Dimanche 17 septembre, 14h00 Train historique du Lac de Rillé Entrée 1€ – gratuit<4 ans , 50 places par train ,

Circuit autour du parcours de ce train à vapeur.

Train historique du Lac de Rillé La Fortinière, 37340 Rillé Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 96 42 91 http://www.train-fr.org Train à vapeur constitué de wagons des chemins de fer d’intérêt local des départements : Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire et Pays-de-la-Loire.

Le train historique du lac de Rillé vous permet de retrouver le charme des anciens chemins de fer départementaux qui sillonnaient jadis nos campagnes. Des wagons et des locomotives d’antan, entièrement restaurés par les bénévoles de notre association, vous transporteront un siècle en arrière.

Un patrimoine ferroviaire vivant : Les bénévoles assurent la totalité des travaux de restauration et d’entretien du chemin de fer, dans un souci de conservation des techniques et savoir-faire d’autrefois.

La rotonde pour locomotives en voie de 60 et le pont tournant sont la réalisation de nos bénévoles. Sur les voies rayonnantes les engins moteurs restaurés par notre association y seront présentés.

20 locomotives, dont 6 à vapeur de 1913 à 1949, 27 wagons et voitures de 1880 à 1950 : autant de joyaux mécaniques du patrimoine ferroviaire à voie étroite de la Touraine, mais aussi des départements du Val de Loire, de Pologne et de Roumanie entre autres. Départementale de Rillé à Baugé

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

