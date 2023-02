TRAIN FOU MAISON POPULAIRE, 10 février 2023, MONTREUIL.

TRAIN FOU MAISON POPULAIRE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

MAISON POPULAIRE présente ce concert Gratuit pour les moins de 5 an(s) Train Fou c’est une pop-électro psychédélique en français, teintée d’harmonies vocales empruntées à la musique sacrée et aux Balkans. Sur scène, c’est un chœur de quatre chanteuses et percussionnistes, Marion, Ayana, Charlotte et Zoé, accompagnées par Pierre, du duo d’Inigo Montoya, au chant et aux samplers. La sortie du disque Laisse-nous enfin nous reposer est prévue début 2023.

MAISON POPULAIRE MONTREUIL 9 bis Rue Dombasle Seine-Saint-Denis

