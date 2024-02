Train Fantôme + OJOS + Cœur @ LES CUIZINES Les Cuizines Chelles, vendredi 23 février 2024.

Train Fantôme + OJOS + Cœur @ LES CUIZINES Avec la rencontre du punk, de l’électro et du rap c’est LA date bouillante des Cuizines Vendredi 23 février, 20h15 Les Cuizines ► Carte concert / Carte musicienne 9€

► Étudiant.e / demandeur.euse d’emploi 12€

► Tarif plein 14€

Les Cuizines présentent :

Train Fantôme + Ojos + Cœur

— Punk / Électro / Rap

BILLETTERIE

► Réservation : https://bit.ly/3SfSvGA

► En ligne : Site Web des Cuizines / Pass Culture / FNAC

► Sur place : Paiement en espèces / chèques / CB

— TRAIN FANTÔME (Punk/Rap)

“TOUT SACCAGER À CHAQUE CONCERT” LA PROMESSE EST FAITE !

Train Fantôme est un collectif de punk rap au sens large du terme rempli d’artistes uniques en leur genre, capables de scream sur du rap, mais également d’esprits créatifs, qu’ils soient photographes ou encore vidéastes. L’ambition est d’effacer les frontières entre le punk, le métal et le rap new wave.

Le collectif s’est fait connaître de la scène underground parisienne grâce à ses concerts survoltés, à mi-chemin entre rap et punk-hardcore, le tout accompagné par une imagerie forte et impactante.

L’influence de ces artistes se nourrit dans les origines du rock, de la trap music, du memphis rap, du hardcore mais aussi du boom-bap new-yorkais ou encore du néo-métal.

► https://www.instagram.com/trainfantomesquad/?hl=fr

► https://youtu.be/V_mNbU_bChM

— OJOS (Électro)

Esthétique 90’s, rap 2023, pop intemporelle, textes en français et en espagnol, le duo OJOS débarque comme un chien dans un jeu de quilles un peu trop bien rangées avec une joyeuse envie de foutre le bordel comme en témoignent leurs nouveaux singles « Peligrosa » et « Tes mains sales » tout juste sortis en début 2023.

► https://www.instagram.com/ojos.music/?hl=fr

► https://youtu.be/t76mNJQG6Wo

— CŒUR (Hyperpop/Trap)

Cœur célèbre le paradoxe et la créativité. Underground et mainstream, voix charnelle et joueuse, elle fait vivre une musique poétique qui refuse de choisir entre violence et douceur, entre force et fragilité.

Marraine auto-proclamée de la «Minouche Mafia », elle mélange les gens et les styles et défend la mixité, dans tous les domaines.

Artiste globale et radicale dans sa quête de liberté et de mouvement, Cœur provoque autant qu’elle charme. Showgirl, sur scène, Cœur délivre un set intense, drôle et sexy. Avec une énergie débordante et contagieuse, elle a su enflammer les premières parties de Lorenzo, Poupie, Vald, Chilla ou encore Charlotte Adigery. Diva Hardcore et « entertaineuse », Cœur présente aujourd’hui son nouveau live et son nouvel album : « SHOW »

► https://www.instagram.com/coeurkokoro/?hl=fr

► https://youtu.be/7nB6D447Iag

Pour les fans de : Julius on the Wave, Eloi, Kalika

ACCÈS

En train

► Depuis Paris : Arrêt Gare de Chelles Gournay RER E ou ligne P depuis Gare de l’Est (12 min de Paris), puis bus 2 arrêt Haute Borne, bus 1, 3 ou 6 arrêt Jehan de Chelles

► 2 Parkings à proximité de la salle

En bus

► Depuis Chelles : bus 2 arrêt Haute Borne, bus 1, 3 ou 6 arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Claye-Souilly : bus 4s, arrêt Jehan de Chelles

► Depuis Courtry : bus 9s, arrêt Jehan de Chelles

+ D’INFOS

✗ Ouverture des portes à 20h00

✗ Gel hydroalcoolique sur place

✗ Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

Les Cuizines

Scène de musiques actuelles de la Ville de Chelles

38 rue de la Haute Borne

77500 Chelles

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/7nB6D447Iag »}] Inaugurée en 2002, les Cuizines est la scène conventionnée musiques actuelles de Ville de Chelles. Dotée d’une capacité d’accueil de 270 places debout, elle s’ancre dans le paysage culturel local grâce à une programmation de concerts aux styles musicaux divers (rock, blues, jazz, chanson, reggae, musiques électroniques, rap etc…). Ont ainsi pu être accueillis des artistes comme Gaël Faye, Naive New Beaters, Flavia Coelho, Vianney, Columbine, Videoclub …

Des concerts jeune public sont aussi régulièrement proposés. En complément des concerts, un programme d’actions culturelles est développé avec les établissements scolaires de la Ville et les associations locales pour proposer des rencontres avec des artistes ou des ateliers de pratique à l’ensemble des jeunes chellois.es.

L’équipe des Cuizines accueille et accompagne également au quotidien les musiciens du territoire dans les 4 studios de répétition, une salle MAO & un studio d’enregistrement mis à leur disposition. Elle propose entre autres des masterclass, des rencontres professionnelles et des ateliers de pratique musicale collective.

Enfin, l’espace club doté d’un bar est ouvert au public du mardi au samedi et propose régulièrement des concerts, des blind test, des jam sessions, et des expositions d’artistes locaux. Accès personnes à mobilité réduite, merci de contacter lescuizines@chelles.fr

punk électro