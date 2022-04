Train du printemps Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2022, 19 avril 2022, Bourges.

Train du printemps

du mardi 19 avril au dimanche 24 avril à Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2022

Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Nevers vous propose de bénéficier de 50% de réduction sur vos trajets Nevers – Bourges, en aller simple ou en aller-retour, et de deux trains spécialement affrétés les 23 et 24 avril, à la fin des derniers concerts. Pour en bénéficier, rien de plus simple, vous pouvez acheter vos billets en tarif réduit sur le site de la SNCF ([https://www.sncf-connect.com/](https://www.sncf-connect.com/)) ou en gare, et bénéficier de 50% de réduction sur présentation d’un billet de concert lors de l’opération de contrôle à bord du train. Les horaires habituels reliant Nevers et Bourges bénéficient de l’opération. En supplément, deux trains spéciaux sont prévus pour profiter jusqu’au bout des concerts des 22 et 23 avril (avec un train le 23 avril à 4h30 du matin, et un train à 5h30 du matin, en partance de la gare de Bourges). Ces deux trains sont accessibles aux même conditions que les trains habituels. Tentez de gagner des places de concert en vous rendant sur [culture.nevers.fr](https://culture.nevers.fr/train-du-printemps/)

Profitez du festival du Printemps de Bourges avec le « Train du printemps » ! Profitez de 50% de réduction sur vos trajets, et tentez de gagner des places de concert !

Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2022 Bourges Bourges Cher



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T08:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T08:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T08:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T08:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T08:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T08:00:00 2022-04-24T23:59:00