Train du Père Noël gare de Gouarec Gouarec, mardi 24 décembre 2024.

Avez vous déjà vu le Père Noël prendre le train? Probablement. Et le Père Noël conduire le train? Et bien c’est possible à la gare de Gouarec c’est le Père Noël mécanicien accompagné de la fille des neiges qui vous recevront pour vous offrir, entre autres cadeaux pleine la cabine, une jolie balade conviviale hivernale sur les rails du chemin de fer à Gouarec. Ho Ho Ho tchou tchou! Goûter offert. Réservation obligatoire.

Rdv à la gare de Gouarec

Sur réservation 07 89 40 72 61 / contact@velorail.bzh

Org. La Gare de Gouarec .

gare de Gouarec Rue de la Gare

Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne contact@velorail.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-24 15:00:00

fin : 2024-12-24



