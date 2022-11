Train du Père Noël

Train du Père Noël, 17 décembre 2022, . Train du Père Noël



2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-18 17:00:00 Train du Père Noël

Circulations entre Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer

Animations gratuites :

Présence du Père Noël à bord du train,

Séance photo avec Le Père Noël à bord du train lors du stationnement en gare,

Vapeur vive (Mini train vapeur) en gare de Cayeux-sur-Mer

Animation musicale Orgue de Barbarie, chants de Noël en gare de Cayeux Train du Père Noël

Circulations entre Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer

Animations gratuites :

Présence du Père Noël à bord du train,

Séance photo avec Le Père Noël à bord du train lors du stationnement en gare,

Vapeur vive (Mini train vapeur) en gare de Cayeux-sur-Mer

Animation musicale Orgue de Barbarie, chants de Noël en gare de Cayeux +33 3 22 26 96 96 https://www.chemindefer-baiedesomme.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville