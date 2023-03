Train d’Halloween Route de Coutarnoux Massangis Catégories d’Évènement: Massangis

Yonne

Train d’Halloween Route de Coutarnoux, 29 octobre 2023, Massangis . Train d’Halloween Gare du Petit Train de l’Yonne Route de Coutarnoux Massangis Yonne Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne

2023-10-29 – 2023-10-29

Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne

Massangis

Yonne Train d’Halloween avec animation spectacle et goûter pour les enfants. gare@lepetittraindelyonne.fr http://www.lepetittraindelyonne.fr/ Route de Coutarnoux Gare du Petit Train de l’Yonne Massangis

