Train d'Halloween Burnhaupt-le-Haut, 31 octobre 2021, Burnhaupt-le-Haut. Train d'Halloween 2021-10-31 13:30:00 – 2021-10-31 17:00:00

Les fantômes sont de sortie… Le train d'Halloween attend petits et grands avec leur plus diabolique déguisement pour un tour en train à vapeur spécialement décoré pour l'occasion. A l'arrivée, deux ateliers de 30 minutes vous seront proposés par nos sorciers et sorcières : – Atelier Eurêka : que peut-on faire avec un balai ? Découvrez-le à travers des quizz et jeux interactifs ! – Atelier les Aéronotes : ballet aérien au son de la harpe ! Retour à 17h. Tarif unique. Pass sanitaire obligatoire. +33 6 04 46 48 60

Burnhaupt-le-Haut, Haut-Rhin