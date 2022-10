Train d’Halloween Bligny-sur-Ouche, 30 octobre 2022, Bligny-sur-Ouche. Train d’Halloween

Cte-d’Or Bligny-sur-Ouche Les plus anciens vous diront qu’il existe encore ! Le dimanche 30 octobre 2022 cette légende prendra vie dans la vallée de l’Ouche… Des vampires aux commandes de la machine à vapeur, des toiles d’araignée, et citrouilles font leurs apparitions dans le train, et vous y croiserez sans doute des passagers peu ordinaires vêtus d’un chapeau et d’un ballet ! Mais c’est avec surprise que vous découvrirez que ces personnages de l’ombre savent faire preuve d’une sympathie insoupçonnée ! Réservez vos places pour le train halloween le dimanche 30 octobre 2022 au départ de Bligny-sur-Ouche à 15h30. +33 3 80 20 17 92 https://www.traindelouche.fr/le-train-halloween/ Bligny-sur-Ouche

