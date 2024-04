Train des œufs de Pâques Rue des Pyrénées Le Creusot, samedi 13 avril 2024.

Train des œufs de Pâques Rue des Pyrénées Le Creusot Saône-et-Loire

Profitez des activités du Parc des Combes en pleine nature, sur plus de 70 hectares le petit train et ses deux circuits de 5,2 ou 10 km (durée 40 min ou 1h30), la luge d’été et l’Alpine Coaster, ainsi que bien d’autres attractions, que vous soyez ou non à la recherche de sensations fortes le Déval’Train, le Boomerang, le Grand Galop des Combes, le Carrousel, le Canad’R, l’Escadrille, la Grande Roue, les Rivières de l’Ouest… Plus de 22 activités.

Restauration sur place ou pique-nique.

Trains spéciaux en après-midi pour fêter Pâques ! Embarquez à bord du train avec un arrêt à mi-parcours pour partir à la chasse aux œufs. Rencontrez le coq du Parc des Combes et son œuf magique.

Nouveau un lapin en chocolat à gagner à chaque train.

Activités pour toute la famille ! .

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Rue des Pyrénées Parc des Combes

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@parcdescombes.com

