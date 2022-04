Train des œufs de Pâques Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Train des œufs de Pâques Le Creusot, 17 avril 2022, Le Creusot. Train des œufs de Pâques Le Creusot

2022-04-17 – 2022-04-18

A la recherche des œufs ! Embarquez en famille à bord du train, où au milieu du parcours, vous descendrez à la recherche des fameux œufs en chocolat ! Vous rencontrerez aussi le Coq du Parc des Combes qui viendra à votre rencontre avec son œuf magique ! NOUVEAU ! Une poule en chocolat à gagner à chaque train. Durée : environ 1 heure. megane.champmartin@parcdescombes.com +33 3 85 55 26 23 http://parcdescombes.com/

Catégories d'évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Lieu Le Creusot

