Découverte et présentation de la locomotive Pétolat de 1931 Train des Lavières Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Is-sur-Tille Découverte et présentation de la locomotive Pétolat de 1931 Train des Lavières Is-sur-Tille, 17 septembre 2023, Is-sur-Tille. Découverte et présentation de la locomotive Pétolat de 1931 Dimanche 17 septembre, 14h00 Train des Lavières Entrée libre Venez découvrir la locomotive Pétolat née à Dijon le 4 août 1931 et classée au titre des Monuments historiques. Restaurée par les bénévoles du Train touristique des Lavières, elle vous fera voyager à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’entreprise Pétolat a compté jusqu’à 1 200 employés, elle avait donc une place très importante dans l’histoire de la Côte-d’Or. Les bénévoles seront très heureux de vous accueillir le dimanche 17 septembre pour vous raconter son histoire et vous faire voyager sur notre réseau. Départ des visites toutes les 30 minutes. Train des Lavières rue des Pins, 21120 Is-sur-Tille Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 95 36 36 http://cfti.e-monsite.com https://www.covati-tourisme.fr/ Le train des Lavières vous propose des voyages les dimanches de 15h à 19h et vous pourrez découvrir notre locomotive qui aime prendre l’air. Parking. Aire de repos et de pique nique. Accès du train aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 © Propriété de l’association Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Is-sur-Tille Autres Lieu Train des Lavières Adresse rue des Pins, 21120 Is-sur-Tille Ville Is-sur-Tille Departement Côte-d'Or Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Train des Lavières Is-sur-Tille

Train des Lavières Is-sur-Tille Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/is-sur-tille/