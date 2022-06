TRAIN DES FORTS Uxegney Uxegney Catégories d’évènement: 88390

Uxegney

TRAIN DES FORTS Uxegney, 12 juin 2022, Uxegney. TRAIN DES FORTS Rue des Forts FORT D’UXEGNEY Uxegney

2022-06-12 15:30:00 – 2022-06-12 Rue des Forts FORT D’UXEGNEY

Uxegney 88390 Uxegney Association pour la Restauration du Fort d’Uxegney et de la Place d’Epinal Durée du parcours en train : 1h. durée de la visite du fort : 1h30 à 2h

Les enfants seuls ne sont pas admis dans les trains.

Circulations 2022 : sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Billet valable le jour de l’achat. Plus d’informations sur le site: https://fort-uxegney.pagesperso-orange.fr/agenda.html +33 3 29 38 32 09 https://fort-uxegney.pagesperso-orange.fr/agenda.html ARFUPE

Rue des Forts FORT D’UXEGNEY Uxegney

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 88390, Uxegney Autres Lieu Uxegney Adresse Rue des Forts FORT D'UXEGNEY Ville Uxegney lieuville Rue des Forts FORT D'UXEGNEY Uxegney Departement 88390

Uxegney Uxegney 88390 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uxegney/

TRAIN DES FORTS Uxegney 2022-06-12 was last modified: by TRAIN DES FORTS Uxegney Uxegney 12 juin 2022 88390 Uxegney

Uxegney 88390