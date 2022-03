Train de Pâques et chasse aux oeufs P’tit Train de la Haute-Somme La Neuville-lès-Bray Catégories d’évènement: La Neuville-lès-Bray

Le P’tit train de la Haute Somme vous emmène pour une chasse aux oeufs ! Pour les enfants jusqu’à 12 ans (chasse aux oeufs sous la surveillance des parents). Tous les enfants repartent avec des chocolats. Ouverture de 10h00 à 18h00. Départs des trains à 10h30 et 14h30. Balade en train Diesel. Tarif enfants de 3 à 12 ans. Gratuit en dessous de 3 ans. Réservation obligatoire.

Le P'tit Train de la Haute Somme organise une chasse aux oeufs originales les 16 et 17 avril 2022

