Train de Pâques

2023-04-09 15:00:00 – 2023-04-09 17:30:00 Rendez-vous en gare de Toucy, départ à 15 h pour un voyage en train jusqu’à Villiers-Saint-Benoit. Chasse aux œufs pour les enfants. Sachet de bonbons et chocolat chaud offert aux enfants dans la salle des fêtes de Villiers. Vente de boissons fraiches ou chaudes et pâtisseries. Retour en train à 17 h pour une arrivée à Toucy-Ville à 17 h 30. dernière mise à jour : 2022-11-19 par

