du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Pithiviers

Comme chaque année, retrouvez le train de Noël au Musée des Transports de Pithiviers les weekends du 11-12 et 18-19 décembre. Au programme : vente de boissons chaudes et crêpes et promenade du Père Noël dans les wagons. Départs du train prévus à 14h30, 15h30 et 16h30 Le musée sera également ouvert de 14h à 18h. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Voir https://www.amtp-cfpithiviers.com/evenements-speciaux

