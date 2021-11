Train de Noël Burnhaupt-le-Haut, 11 décembre 2021, Burnhaupt-le-Haut.

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Burnhaupt-le-Haut 68520 Burnhaupt-le-Haut

Partez à l’aventure à bord d’un autorail entre Burnhaupt-le-Haut et Sentheim en profitant de l’esprit de Noël. Des animations vous attendent à l’arrivée avec un bon chocolat chaud et pour les plus grand, un vin chaud.

+33 6 04 46 48 60

