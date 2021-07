Bonnétable Bonnétable Bonnétable, Sarthe TRAIN DE LA TRANSVAP « SUR LES PAS DE CATHERINE PAYSAN » Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

TRAIN DE LA TRANSVAP « SUR LES PAS DE CATHERINE PAYSAN » Bonnétable, 12 août 2021-12 août 2021, Bonnétable. TRAIN DE LA TRANSVAP « SUR LES PAS DE CATHERINE PAYSAN » 2021-08-12 – 2021-08-12

Bonnétable Sarthe Bonnétable 16 EUR Une visite pour petits et grands.

Lors de cette balade en autorail au coeur de la campagne sarthoise, vous allez découvrir La maison d’école natale de Catherine Paysan, écrivaine sarthoise, le jardin potager de Bonnétable ainsi que l’église d’Aulaines.

départ à 10h – gare de Beillé

retour à Beillé à 18h

Prévoir son panier pique-nique contact@transvap.fr +33 2 43 89 00 37 http://www.transvap.fr/ Une visite pour petits et grands.

Lors de cette balade en autorail au coeur de la campagne sarthoise, vous allez découvrir La maison d’école natale de Catherine Paysan, écrivaine sarthoise, le jardin potager de Bonnétable ainsi que l’église d’Aulaines.

départ à 10h – gare de Beillé

retour à Beillé à 18h

Prévoir son panier pique-nique dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Bonnétable Adresse Ville Bonnétable lieuville 48.17957#0.42629