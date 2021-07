Train de jardin Train de jardin, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Gervais-sur-Couches.

Train de jardin

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Train de jardin

**Voyage en miniature avec de vieux « tacots »** Dans un jardin d’environ 500 m², des maquettes de trains miniatures circulent le long de deux côtés sur quelque 70 m de voie (rails) à l’écartement de 45 mm, traversent des tunnels, plusieures gares. (modèles réduits d’ancien bâtiments disparus ou transformés) se croisent ou se doublent, manoeuvrent, etc… Les trains de voyageurs sont peuplés de personnages, les locomotives sont sonorisées, celles à vapeur fument, de nombreuses manoeuvres s’effectuent au gré des chefs de gare… Les visites ont lieu en continu, il suffit de suivre le train en marche, piloté par son propriétaire. Le samedi soir seront proposées des circulations nocturnes, trains, gares et quais éclairés… Les circulations sous la pluie sont désagréables pour les visiteurs ! (il n’y a pas d’abri de jardin !). Les enfants, attentifs et obéissants pourront conduire un train… et pour les plus doués, effectuer des manoeuvres… Pour un avant-goût, visionnez cette vidéo : [[https://www.aiguillages.eu/pages/reportage.php?video=215](https://www.aiguillages.eu/pages/reportage.php?video=215)](https://www.aiguillages.eu/pages/reportage.php?video=215)

Entrée libre, enfants sous la surveillance des parents.

Réseau de chemin de fer miniature à l’échelle 1/22,5 évoquant d’anciens chemins de fer à voie métrique, plus particilièrement ceux du département de la Côte d’Or ayant fonctionné entre 1890 et 1948.

Train de jardin Place de l’église – 71490 Saint Gervais Saint-Gervais-sur-Couches Le Bourg Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00