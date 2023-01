Train de Carnaval Toucy Toucy Catégories d’Évènement: Toucy

Yonne

Train de Carnaval Toucy, 15 février 2023, Toucy . Train de Carnaval Avenue de la Gare Toucy Yonne

2023-02-15 – 2023-02-15 Toucy

Yonne Au départ de la gare de Toucy, embarquez dans le train spécial carnaval ! Défilé dans les rues de Villiers-Saint-Benoît et goûter à la salle des fêtes. Déguisement recommandé !

Se présenter en gare de Toucy au moins 20 minutes avant le départ.

Réservation obligatoire. Accueil Toucy

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Toucy, Yonne Autres Lieu Toucy Adresse Avenue de la Gare Toucy Yonne Ville Toucy lieuville Toucy Departement Yonne

Toucy Toucy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toucy/

Train de Carnaval Toucy 2023-02-15 was last modified: by Train de Carnaval Toucy Toucy 15 février 2023 Avenue de la Gare Toucy Yonne Toucy Yonne

Toucy Yonne