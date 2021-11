Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 60360, Crèvecœur-le-Grand Train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: 60360

Crèvecœur-le-Grand

Train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand, 11 décembre 2021, Crèvecœur-le-Grand. Train à vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand

2021-12-11 10:30:00 – 2021-12-12 17:00:00

Crèvecœur-le-Grand 60360 Crèvecœur-le-Grand 4 Le train du Père Noël sera en gare de Crèvecœur-le-Grand les 11 et 12 décembre 2021, de 10 h 30 à 17 h00. Circulations jusqu’à Rotangy. Réseaux miniatures, balade en train de jardin. Petite restauration, crêpes, vin chaud. Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 4 € (de 4 à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.

Réservation conseillée. Passe sanitaire obligatoire. Infos et réservations surwww.musee-mtvs.com.

Renseignements au 07 68 54 49 70 ou : accueil@musee-mtvs.com. Le train du Père Noël sera en gare de Crèvecœur-le-Grand les 11 et 12 décembre 2021, de 10 h 30 à 17 h00. Circulations jusqu’à Rotangy. Réseaux miniatures, balade en train de jardin. Petite restauration, crêpes, vin chaud. Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 4 € (de 4 à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.

Réservation conseillée. Passe sanitaire obligatoire. Infos et réservations surwww.musee-mtvs.com.

Renseignements au 07 68 54 49 70 ou : accueil@musee-mtvs.com. +33 7 68 54 49 70 https://www.musee-mtvs.com/ Le train du Père Noël sera en gare de Crèvecœur-le-Grand les 11 et 12 décembre 2021, de 10 h 30 à 17 h00. Circulations jusqu’à Rotangy. Réseaux miniatures, balade en train de jardin. Petite restauration, crêpes, vin chaud. Tarifs : 6 € (à partir de 13 ans), 4 € (de 4 à 12 ans), gratuit jusqu’à 3 ans.

Réservation conseillée. Passe sanitaire obligatoire. Infos et réservations surwww.musee-mtvs.com.

Renseignements au 07 68 54 49 70 ou : accueil@musee-mtvs.com. MTVS

Crèvecœur-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 60360, Crèvecœur-le-Grand Autres Lieu Crèvecœur-le-Grand Adresse Ville Crèvecœur-le-Grand lieuville Crèvecœur-le-Grand