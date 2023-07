Ballade à bord du Train à Vapeur du Beauvaisis Train à Vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand, 16 septembre 2023, Crèvecœur-le-Grand.

Ballade à bord du Train à Vapeur du Beauvaisis 16 et 17 septembre Train à Vapeur du Beauvaisis « Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 2 septembre 2023

Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF »

Dans le cadre des Journées Européennes SNCF, montez à bord de notre Tortillard à Vapeur parcourant une ligne réhabilitée entre Crevecoeur-le-Grand et Rotangy, vous pourrez prendre le temps d’observer la nature et le paysage Picard.

Le voyage dure environ 45 minutes.

Vous pourrez aussi profiter de la manoeuvre du train en gare de Rotangy.

Une ambiance conviviale pour toute la famille.

Avant ou après votre visite du Train à vapeur du Beauvaisis, venez vous restaurer dans un lieu agréable. Le Tortill’bar vous propose rafraichissements et en-cas.

Train à Vapeur du Beauvaisis Place de la gare – 60360 Crèvecoeur-le-grand Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France http://www.musee-mtvs.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

