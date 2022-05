Train à vapeur du Beauvaisis

Train à vapeur du Beauvaisis, 17 juillet 2022, . Train à vapeur du Beauvaisis

2022-07-17 – 2022-07-17 Circulation du train historique à vapeur les dimanches 03 et 17 juillet, ainsi que les dimanches 07 et 21 août 2022. Départ de Crèvecoeur-le-Grand à 14h00, à 15h30 et 17h00, en direction de Rotangy (3.5km). Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit. Accueil des groupes tous les jours sur réservation. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville