Train à vapeur des Cévennes – Voiture restaurant, 10 avril 2022, . Train à vapeur des Cévennes – Voiture restaurant

2022-04-10 – 2022-04-10 45.9 Voyagez et déjeunez à bord de notre fabuleuse voiture restaurant. Un voyage dans le temps où vous allierez la découverte des paysages et la gastronomique locale. La voiture restaurant vous attend pour vous faire vivre une expérience inoubliable. *Infos pratiques – 5 dates à retenir : 10 avril, 15 mai, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022 – Départ 11h30 d’Anduze – Tarif : 45€90 adulte A/R Train, repas, vin et café compris- Réservation obligatoire au 04 66 60 59 00 ou sur internet ici dernière mise à jour : 2022-04-28 par

