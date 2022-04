Train à vapeur des Cévennes – Train des saveurs Anduze Anduze Catégorie d’évènement: Anduze

Train à Vapeur des Cévennes Anduze Gard 15 Anduze Au cours du parcours, 4 arrêts allant de l’apéritif jusqu’au dessert, vous permettront de déguster des mets confectionnés par le Lycée Hôtelier Marie Curie à partir de produits locaux. Tous ces mets seront en accord avec des domaines viticoles de la région. Vous allierez le plaisir gustatif et le voyage hors du temps. Au terminus, à Saint Jean-du-Gard un marché des producteurs sera présent pour vous accueillir et vous proposer à l’achat leurs produits Le menu Fougasse Thym/olivesPissaladière oignonsBlanc manger PélardonFondant brandade********Veau confit aux cèpesEcrassé de pomme de terre aux châtaignes********Verrine pélardon bière sablé parmesan de Brebis********Tatin Pomme caillé de chèvreCrémeux fruits rougesCappuccino marron brownie châtaignes1/2 modestine nougat noir********Café *Infos pratiques – Le 21 mai 2022 – 3 départs à Anduze : 11h30, 12h15 ou 13h00 – Retour : 16h15 – Tarif adulte : 40€- Tarif enfant (4 à 12 ans) : 15€ – Réservation obligatoire sur notre site internet ici contact@citev.com +33 4 66 60 59 00 Droits gérés

