Trails La Martillacaise Martillac Martillac

Trails La Martillacaise Martillac, 1 mai 2022, Martillac. Trails La Martillacaise Stade Hervé DE VENANCOURT Route de tout vent Martillac

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 Stade Hervé DE VENANCOURT Route de tout vent

Martillac Gironde Martillac La martillacaise organise le 1er mai ses courses nature :

– trails de 7 km et 17 km

– marche nordique (12,5 km) et rando (10 km)

1€ par dossard sera reverser à l’association “Vaincre les Maladies Lysosomales”

Bulletin d’inscription disponible sur le site de la martillacaise

Départ des marches à 9h La martillacaise organise le 1er mai ses courses nature :

– trails de 7 km et 17 km

– marche nordique (12,5 km) et rando (10 km)

1€ par dossard sera reverser à l’association “Vaincre les Maladies Lysosomales”

Bulletin d’inscription disponible sur le site de la martillacaise

Départ des marches à 9h +33 6 68 86 70 08 La martillacaise organise le 1er mai ses courses nature :

– trails de 7 km et 17 km

– marche nordique (12,5 km) et rando (10 km)

1€ par dossard sera reverser à l’association “Vaincre les Maladies Lysosomales”

Bulletin d’inscription disponible sur le site de la martillacaise

Départ des marches à 9h hendrik-morkel-PEuBo_tBHDw-unsplash

Stade Hervé DE VENANCOURT Route de tout vent Martillac

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT Montesquieu

Détails Autres Lieu Martillac Adresse Stade Hervé DE VENANCOURT Route de tout vent Ville Martillac lieuville Stade Hervé DE VENANCOURT Route de tout vent Martillac Departement Gironde

Martillac Martillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martillac/

Trails La Martillacaise Martillac 2022-05-01 was last modified: by Trails La Martillacaise Martillac Martillac 1 mai 2022

Martillac Gironde