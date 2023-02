TRAILS CATHARES – TRAIL DES DONJONS – 72 KM Cucugnan Catégories d’Évènement: Aude

Aude La course du Trail des Donjons prendra son départ le 20 mai 2023 du village de Cucugnan.

Ce trail de 72 km et 4500MD + va vous faire parcourir des sentiers hors du commun.

Départ 05:00.

Sur inscription. Retrait des dossards le Jeudi et vendredi de 10:00 à 19:00 Office de Tourisme Espace Jean Marie Mounié à Cucugnan. Le samedi à partir de 04:00. Cucugnan

