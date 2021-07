Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise, Savoie Trails Alpins du Grand Bec Champagny-en-Vanoise Champagny-en-Vanoise Catégories d’évènement: Champagny-en-Vanoise

Champagny-en-Vanoise Savoie Champagny-en-Vanoise EUR 7 30 Pour les coureurs expérimentés aimant les longues virées sauvages !

Les plus belles portions de sentiers de Champagny en Vanoise sont parcourues au cours de ces courses emmenant les participants sur les pentes et les crêtes face aux sommets de Vanoise. info.champagny@la-plagne.com +33 4 79 55 06 55 https://inscriptions-myoutdoorbox.com/trailsalpindugrandbec2021/select_competition dernière mise à jour : 2021-07-28 par

