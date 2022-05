TRAÏLADE DES VINCOEURS MONTPEYROUX Montpeyroux, 5 juin 2022, Montpeyroux.

TRAÏLADE DES VINCOEURS MONTPEYROUX Montpeyroux

2022-06-05 – 2022-06-05

Montpeyroux Hérault Montpeyroux

Parce que la vigne et le cœur battent en même temps, nous souhaitons partager cette nouvelle éclosion avec vous. Nous vous accueillons au Domaine d’Aupilhac pour participer à la seconde édition de la Traïlade des Vincœurs.

Cet évènement a pour but de recueillir des fonds pour l’association de recherche et de développement de la chirurgie cardiaque du CHU Arnaud de Villeneuve. Lors de la première édition, nous avons reversé 3 500 € à l’association grâce à plus de 200 participants !

Au cour de ce trail, vous traverserez les vignes en terrasse du lieu-dit Aupilhac. Suivez le parcours fléché et vous passerez par le château du Castellas avant d’arriver sur l’amphithéâtre de Cocalières.

L’évènement propose des ravitaillements ainsi que des dégustations des vins produits sur les terroirs traversés. Leurs caractéristiques et leurs cépages vous seront présentés afin d’en savoir plus sur ces vins locaux. Ce parcours de 9 km entre le Mont Saint Baudile et la Vallée de l’Hérault se terminera à la cave du Domaine d’Aupilhac.

Attention, le parcours requiert la pratique d’une activité physique régulière. Des chaussures de marche ou trail s’imposent. Un repas peut être fourni sous réservation lors de l’inscription (places limitées).

Parce que la vigne et le cœur battent en même temps, nous souhaitons partager cette nouvelle éclosion avec vous. Nous vous accueillons au Domaine d’Aupilhac pour participer à la seconde édition de la Traïlade des Vincœurs.

+33 4 67 96 61 19

Parce que la vigne et le cœur battent en même temps, nous souhaitons partager cette nouvelle éclosion avec vous. Nous vous accueillons au Domaine d’Aupilhac pour participer à la seconde édition de la Traïlade des Vincœurs.

Cet évènement a pour but de recueillir des fonds pour l’association de recherche et de développement de la chirurgie cardiaque du CHU Arnaud de Villeneuve. Lors de la première édition, nous avons reversé 3 500 € à l’association grâce à plus de 200 participants !

Au cour de ce trail, vous traverserez les vignes en terrasse du lieu-dit Aupilhac. Suivez le parcours fléché et vous passerez par le château du Castellas avant d’arriver sur l’amphithéâtre de Cocalières.

L’évènement propose des ravitaillements ainsi que des dégustations des vins produits sur les terroirs traversés. Leurs caractéristiques et leurs cépages vous seront présentés afin d’en savoir plus sur ces vins locaux. Ce parcours de 9 km entre le Mont Saint Baudile et la Vallée de l’Hérault se terminera à la cave du Domaine d’Aupilhac.

Attention, le parcours requiert la pratique d’une activité physique régulière. Des chaussures de marche ou trail s’imposent. Un repas peut être fourni sous réservation lors de l’inscription (places limitées).

Montpeyroux

dernière mise à jour : 2022-04-24 par