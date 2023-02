Trail, VTT, canicross et marche à pied en semi-nocturne Dégagnac Dégagnac Catégories d’Évènement: Dégagnac

Lot Dégagnac 5 EUR Programme 2023 : Inscription sur place avant départ. Un ravitaillement sur le parcours.

Départ à 20h.

Trail, VTT (port du casque obligatoire) et canicross de 10 km (300D+), 20 km (600D+) et 30 km (800D+) : 8€

Marche à pied de 10 km : 5€ Parcours de nuit ; n’oubliez pas votre éclairage et des vêtements réfléchissants !

A l’arrivée, soupe à l’oignon et tombola. Le Comité des fêtes de Dégagnac organise un trail, course VTT, canicross et marche à pied en nocturne.

Vous êtes les bienvenus ! ©pixabay

