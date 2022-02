Trail Vallée du Célé 11ème Edition Brengues Brengues Catégories d’évènement: Brengues

8 EUR

– Trail court 25 km (Plan d’entraînement trail)

– Course d’orientation

– Randonnée 11 km

Trail découverte 7 & 14 km

– Trail court 25 km (Plan d'entraînement trail)

– Course d'orientation

– Randonnée 11 km

– Course enfants (1 km) Venez participer à la 11ème édition du Trail de la Vallée du Célé, Les parcours vous feront profiter au maximum des superbes paysages qu'offre la Vallée du Célé du côté de Brengues et d'Espagnac Sainte Eulalie, avec ses falaises, ses sentiers en balcon ou ses maisons troglodytes… Un régal pour les yeux ! trailvalleeducele@gmail.com

– Trail court 25 km (Plan d’entraînement trail)

– Course d’orientation

– Randonnée 11 km

– Course enfants (1 km) trailvalleeducele@

