Pierrelatte Drôme Animations toute la journée. Marche 5km / Course 10km. Inscriptions : viaadeorun.com /10 € : Dossard – T-shirt -ravitaillement. Gratuit pour les moins de 13 ans. Bénéfices reversés à la ligue contre le cancer Drôme. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

