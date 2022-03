Trail urbain Niort Niort, 8 mai 2022, Niort.

Trail urbain Niort Niort

2022-05-08 – 2022-05-08

Niort Deux-Sèvres Niort

Au programme de cette 8 éme édition :

Deux courses de 7 et 13km ( Dénivelé : 10 mètres)

Clôture des inscriptions web le vendredi à 18:00 Ensuite possibilité de s’inscrire sur place (+3€) le samedi dans la limite des places disponibles (Nissan Niort). Pas d’inscription le jour de la course .

LIMITE DE PARTICIPANTS : 1000

Lots : maillot technique , chaque homme et femme participant, ainsi pour le premier de chaque catégorie sur le 7 km bon d’achat pour le premier et la première ( foulées Niort ). et aux trois premiers de chaque catégorie sur le 13 km …

Naturellement la meilleure équipe scratch sur le 13 km ne sera pas oubliée ainsi que les 2 équipes les plus nombreuses sur le 13 km (panier garni). Une récompense au meilleur déguisement… et bien sur le tirage au sort sur le 7 et 13 km

Plus d’infos :

http://trailurbainniort.over-blog.com/

+33 6 30 97 59 58

Niort

