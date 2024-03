Trail urbain Larche, dimanche 5 mai 2024.

Trail urbain Larche Corrèze

Le comité des fêtes de Larche organise « Le Trail urbain de Larche » !

Course nature 13 et 16 km

Marche 6, 13 et 16 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:20:00

fin : 2024-05-05

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdflarche@gmail.com

L’événement Trail urbain Larche a été mis à jour le 2024-03-08 par Brive Tourisme