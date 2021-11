Dole Dole 39100, Dole Trail Urbain du Chat Perché Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Trail Urbain du Chat Perché Dole, 11 décembre 2021, Dole. Trail Urbain du Chat Perché Dole

2021-12-11 19:00:00 – 2021-11-07

Dole 39100 EUR 10 12 Trail Urbain du Chat Perché

Le 11 décembre, 2 distances 7 et 14km dans les rues de Dole en nocturne.

1er départ 19h00 et 19h15 deuxième départ. Organisé par le Dole Athlétique Club. Accueil Trail Urbain du Chat Perché

Le 11 décembre, 2 distances 7 et 14km dans les rues de Dole en nocturne.

1er départ 19h00 et 19h15 deuxième départ. Organisé par le Dole Athlétique Club. Dole

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 39100, Dole Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole lieuville Dole