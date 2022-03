Trail Urbain de Montélimar – 2022 Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Trail Urbain de Montélimar – 2022
Les allées provençales Boulevard Marre Desmarrais Montélimar

2022-05-21

Montélimar Drôme EUR 12 12 Cette course de 10,8 km reste un trail même si une partie se court en ville avec des passages sur les berges du Roubion, au château des Adhémar, des passages dans des endroits insolites permettant de découvrir cette cité aux portes de la Provence. scapmontelimar26@gmail.com +33 6 52 06 26 02 Les allées provençales Boulevard Marre Desmarrais Montélimar

