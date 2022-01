Trail urbain de Bassens Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Trail urbain de Bassens Plaine des sports Griffons Séguinaud, 5 mars 2022, Bassens. Trail urbain de Bassens

Plaine des sports Griffons Séguinaud, le samedi 5 mars à 14:30

Trail 9,4 km Trail 18km Courses enfants (gratuites) Marche Nordique Ouverture site à 12h30

Sur inscription. Certificat médical obligatoire. Règles sanitaires en vigueur.

Course pédestre (2 parcours), course enfant, et randonnée à travers les parcs et les rues de la ville Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Plaine des sports Griffons Séguinaud Adresse chemin du grand came, 33530 bassens Ville Bassens lieuville Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Departement Gironde

Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/