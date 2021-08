Altkirch Altkirch Altkirch, Haut-Rhin Trail urbain Altkirch Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Altkirch Haut-Rhin Altkirch EUR L’Altkirch Trail Urbain est une course pédestre organisée en plein cœur de la ville d’Altkirch à travers ses lieux emblématiques. « Altkirch comme vous ne l’avez jamais vue ! ». Passage par la Vieille Porte, les remparts, le Musée Sundgauvien, la fontaine de la vierge, la très belle vue depuis la colline du Roggenberg, la Halle au blé, l’église Notre-Dame de l’Assomption, le CRAC (centre rhénan d’art contemporain)… Plusieurs courses sont au programme de l’Altkirch Trail Urbain 2021 : Le Trail des bosses du Sundgau (24,5 km – 550 m D+) L’Altkirch Trail Urbain (13 km – 320 m D+) L’Altkirchoise (4 km – 100 m D+) L’Eveil athlé + poussins (700 m) Benjamins et minimes (1 800 m) Marche pour tous (entre 7 et 8 km) Toutes les infos sur : www.altkirch-alsace.fr

Inscriptions en ligne : www.sporkrono.fr +33 3 89 40 00 04

dernière mise à jour : 2021-08-06 par Office de tourisme du Sundgau

