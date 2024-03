Trail Trifolium CHATEAU-CHINON Château-Chinon (Ville), samedi 29 juin 2024.

Le Trifolium Trail est une nouvelle épreuve issue des cerveaux torturés de l’équipe MO2, épreuve pour tous ceux qui aiment le trail, le plaisir et le Morvan évidemment embarquement 16h00, SAMEDI 29 JUIN 2024, base MO2 Château-Chinon.

Tu vas pouvoir t’amuser sur sur notre joli trèfle aux formes généreuses mais piquantes. Durant plusieurs heures tu pourras l’effeuiller !

Si tu ne crains pas les piqures, tu partiras seul mais si tu as la peau sensible, engage-toi en duo ou en trio. Tout le monde trouvera sa place mais attention, la fortune et le trèfle sont liés

seuls 200 chanceux pourront s’engager !

C’est parti, échauffe-toi !

La première feuille du Trifolium Trail te mènera sur une boucle qui pique bien , 6 km morvandiaux pour 300 m de dénivelé positif. L’ambiance est à la montagne noire, à la rudesse de nos forêts mêlées de feuillus et résineux entre sentiers et single.

Te voilà de retour au départ, le trèfle tu effeuilles, deuxième boucle. Aie, ça pique fort , 7.5 km pour 300 m de dénivelé positif. Les roches de Courvault se profilent devant toi, le massif central et ses puys t’observent, tu en prends plein les yeux !

Mais déjà la base se profile, il te manque une dernière feuille pour compléter le trèfle. Tranquille, celle-ci ne fera que picoter, 6 km pour 200 m de dénivelé positif. Du chemin, du single, des rochers, de magnifiques vues sur nos vallées…

Mais la chance dans tout cela, le trèfle ne devrait-il pas avoir quatre feuilles ? Alors, c’est reparti !

Tout le monde est là, les Solos, tous les membres des Duos et Trios se retrouvent ! Des centaines de petites pattes sur la ça pique fort , toujours aussi belle, au soleil couchant. L’histoire se termine, le plaisir est là !!!

Ah oui, on oubliait, pour chaque boucle tu disposeras d’une heure mais ce n’est pas notre LDHD !

En solo, si tu ne tiens pas le chrono, tant pis tu enchaînes sans repos. Ton défi, la barrière des 19h00 pour la dernière boucle sinon tu seras esseulé !

En duo et trio, si un équipier ne tient pas les temps, pas de soucis, personne n’est éliminé mais si l’équipier n’est pas arrivé au bout d’une heure, son relayeur partira tout de même. Gare à celui qui partira à 18h00 cependant, à 19h, il lui faudra être de retour pour accompagner ses coéquipiers, sinon ils devront l’attendre car toutes les équipes devront finir au complet! EUR.

Début : 2024-06-29 16:00:00

fin : 2024-06-29 20:00:00

CHATEAU-CHINON Base de MORVAN OXYGENE

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté morvan.oxygene@gmail.com

