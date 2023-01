Trail Terre de Feu Turckheim Turckheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Trail Terre de Feu grand rue Turckheim Haut-Rhin
2023-02-26 08:30:00 – 2023-02-26

2023-02-26 08:30:00 – 2023-02-26 Turckheim

Haut-Rhin EUR « Terre de Feu », c’est le nouveau rendez-vous trail de votre début d’année en Alsace, pas moins de 3 courses au départ de la ville de Turckheim (+ courses enfants).

Le départ sera donné au niveau de la porte de Munster (changement par rapport à 2022)

Départ à 8h30 pour le 30km

Départ à 9h30 pour le 20km

Départ à 10h00 pour le 12km

suivi de la course des enfants à travers la ville. Le trail, Terre de Feu proposera pas moins de 3 courses entre vignes et forêts, parsemé de points de vue époustouflants sur la ville de Turckheim.(+ course enfants dans la ville). Turckheim

